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10 CRACKS de Alemania para la Eurocopa 2020 | FOTOS
Alemania confimó su lista de 26 convocados para la Eurocopa 2020 y aquí te mostramos 10 de sus grandes estrellas con las que buscarán ganar el torneo.
Alemania tiene lista su convocatoria para la Eurocopa 2020 con 26 jugadores. Conoce a 10 de sus grandes cracks para el torneo de este verano.
1. Manuel Neuer: Portero del Bayern Munich y capitán de la Selección.
2. Toni Kroos: Mediocampista del Real Madrid y gran estrella del equipo.
3. Thomas Muller: Junto a Mats Hummels regresa a la Selección, tras ser exiliados.
4. Joshua Kimmich: Mediocampista y defensa del Bayern Munich.
5. İlkay Gündoğan: Mediocampista del Manchester City con un año espectacular.
6. Leon Goretzka: Mediocampista del Bayern Munich y fijo en la Selección.
7. Leroy Sané: Extremo del Bayern Munich con mucho talento.
8. Kai Havertz: Extremo y atacante del Chelsea en Inglaterra.
9. Serge Gnabry: Extremo del Bayern Munich, que domina la lista.
10. Timo Werner: Delantero del Chelsea y “9" titular de Alemania.
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