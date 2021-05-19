10 CRACKS de Alemania para la Eurocopa 2020 | FOTOS

Alemania tiene lista su convocatoria para la Eurocopa 2020 con 26 jugadores. Conoce a 10 de sus grandes cracks para el torneo de este verano.

1. Manuel Neuer: Portero del Bayern Munich y capitán de la Selección.

2. Toni Kroos: Mediocampista del Real Madrid y gran estrella del equipo.

3. Thomas Muller: Junto a Mats Hummels regresa a la Selección, tras ser exiliados.

4. Joshua Kimmich: Mediocampista y defensa del Bayern Munich.

5. İlkay Gündoğan: Mediocampista del Manchester City con un año espectacular.

6. Leon Goretzka: Mediocampista del Bayern Munich y fijo en la Selección.

7. Leroy Sané: Extremo del Bayern Munich con mucho talento.

8. Kai Havertz: Extremo y atacante del Chelsea en Inglaterra.

9. Serge Gnabry: Extremo del Bayern Munich, que domina la lista.

10. Timo Werner: Delantero del Chelsea y “9" titular de Alemania.

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