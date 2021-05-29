10 CRACKS de Holanda (Países Bajos) para la Eurocopa 2020 | FOTOS

Países Bajos (Holanda) dio a conocer su lista de 26 futbolistas para la Eurocopa 2020 y en esta galería te mostramos 10 cracks que buscarán llevar a su país a lugares importantes en el torneo.

10 cracks de Holanda para la Eurocopa 2020

1. Matthijs de Ligt: Defensa central de la Juventus y uno de los mejores del mundo.

2. Frenkie de Jong: Mediocampista del Barcelona y una de las grandes promesas.

3. Memphis Depay: Atacante del Olympique de Lyon y referente de la selección.

4. Ryan Gravenberch: Joven mediocampista del Ajax y con mucho potencial.

5. Donny van de Beek: A pesar de tener una mala temporada con el Manchester United, es fijo.

6. Stefan de Vrij: Defensa central del Inter de Milán y seguramente titular.

7. Georginio Wijnaldum: Capitán del equipo y titualr con el Liverpool, dode jugó varios años.

8. Nathan Aké: Defensa central del Manchester City, aunque no logró ser titular.

9. Quincy Promes: Extremo del Spartak Moscow y fijo de la selección por varios años.

10. Jasper Cillessen: Los tres porteros que llevan son mundialistas y experimentados, Cillessen el de más partidos.

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