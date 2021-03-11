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Fútbol

Edson Álvarez apunta a la titularidad en la Europa League

El Ajax se mide ante el Young Boys en los octavos de final del torneo continental, y el mexicano Edson Álvarez pretende seguir llenando el ojo de su técnico.

Edson Álvarez pinta para ser titular en Champions League

Escrito por: Emilio Lara

Edson Álvarez y el Ajax regresan a la actividad de la UEFA Europa League para enfrentar al Young Boys de Suiza en la primera llave de los octavos de final del torneo internacional.

Para este duelo se espera que el mexicano entre de titular debido al buen desempeño que ha tenido, en donde ha sumado minutos durante 13 encuentros de forma consecutiva con el Ajax y no por nada, su técnico Erik ten Hag lo llenó de elogios.

Álvarez juega fantástico. Irradia instinto de supervivencia y también inspira a sus compañeros”, comentó el técnico hace apenas algunos días, tras las fuertes declaraciones de Marco Van Basten en donde criticó al mediocampista azteca.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Con una ventaja de seis puntos en la Eredivisie sobre el PSV y después de llegar a la final de la copa neerlandesa, el Ajax está desplegando su mejor futbol en el plano nacional.

Sin embargo, debido a su eliminación de la Champions League, el conjunto de Ámsterdam está obligado a dejar buenos dividendos en la Europa League y al menos en la ronda de dieciseisavos demostró superioridad, tras eliminar al LOSC Lille por 4-2 en marcador global.

Además, el equipo de Edson Álvarez mantiene una racha de 19 partidos invictos en todas las competiciones, pues su última derrota fue contra el Atalanta en diciembre del 2020.

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Por otra parte, el Young Boys ha sorprendido a todos por su gran temporada. Al menos en la liga de Suiza marcha como líder y mantiene una ventaja de 19 puntos, con 11 jornada pendientes, por lo tanto pueden enfocar toda su atención en la Europa League, en donde llega a esta fase de octavos tras eliminar por goleada de 6-3 en marcador global ante el Bayer Leverkusen.

Sin embargo, el equipo de Berna, Suiza, no ha logrado ganar desde que obtuvo el pase a los octavos de final de este torneo continental y registra tres empates de forma consecutiva.

La única gran baja en este encuentro es la del portero del Young Boys, David von Balmooss, quien sufrió una conmoción cerebral.

Posible alineación de ambos equipos

Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Gravenberch; Neres, Klaassen, Antony; Tadic

Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lauper, Aebischer, Ngamaleu; Siebatcheu, Elia

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