El torneo entra en la segunda vuelta de su fase de liga y este Al-Nassr vs Al-Sadd podría significar la condena para uno de los dos clubes. En ese sentido, he aquí el artículo para ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Champions League de Asia. Por ello, no te pierdas las acciones del encuentro a disputarse a las 12:15 p.m. en tiempo del centro de México... este martes 24 de noviembre.

¿Qué esperar de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr vs Al-Sadd de Champions League?

El caso de Al-Nassr se podría volver crítico si no salen con el triunfo en este encuentro. Llegan con seis unidades y una derrota les dejaría una fecha más sin posicionamiento de fases finales. Instalados en la Región B… requieren de un triunfo que les lleve a 9 puntos. Y es que aún tienen un partido pendiente, al cual pueden llegar con calma o muy presionados por el tema de los puntos.

Mientras tanto, el rival no parece la prueba más complicada de su sector, pues los de Qatar no han ganado en la presente competición. Perdieron dos duelos y empataron en otro par… por lo que buscan un triunfo que los haga soñar con el milagro de la calificación. Y es que se debe recordar que califican los mejores 8 de la zona a los octavos de final, instancia donde competirán contra uno de los mismos clubes de su grupo.

¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr vs Al-Sadd de la Champions League?

En la actualidad no existe tanto interés en el futbol de Asia, caso contrario a lo ocurrido cuando las grandes figuras emigraron a dicha zona del mundo. Sin embargo, se indica que Disney+ pasa algunos de los compromisos de la Champions League asiática fecha tras fecha. Pero se recomienda preguntar directamente con el proveedor.

Posibles alineaciones Al-Nassr vs Al-Sadd