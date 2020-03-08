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Bayern Munich se aleja en la Bundesliga
Bayern Munich vence en su casa al Augsburgo
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Reuters | Bayern Munich vs Augsburgo
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