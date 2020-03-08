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Bayern Munich se aleja en la Bundesliga

Bayern Munich vence en su casa al Augsburgo

Por: Azteca Deportes

Bayern Munich vs Augsburgo





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Bayern Munich vs Augsburgo

Reuters | Bayern Munich vs Augsburgo

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