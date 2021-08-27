Definidos los Grupos para la UEFA Europa League 2021/22

Este viernes 27 de agosto, se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Europa League para definir la Fase de Grupos de la competencia.

Divididos en ocho sectores, los 32 equipos clasificados ya conocen a sus rivales en el torneo del cual, el Villarreal es el vigente Campeón, no obstante, tras levantar el título, la escuadra del Submarino Amarillo consiguió su boleto a la Champions League.

Grupos de la Europa League

Grupo A: Lyon, Rangers, Sparta Praga, Brondby.

Grupo B: Mónaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz.

Grupo C: Nápoles, Leicester, Spartak Moscú, Legia Varsovia.

Grupo D: Olympiacos, Eintracht Fráncfort, Fenerbahce, Amberes.

The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

Grupo E: Lazio, Lokomotiv Moscú, Olympique Marsella, Galatasaray.

Grupo F: Braga, Estrella Roja, Ludogorets, Midtjylland.

Grupo G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros.

Grupo H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid Viena.

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¿Cuándo inicia la Europa League?

Los partidos de la Europa League en su Fase de Grupos, comenzarán el próximo 16 de septiembre, día en el que se jugará la premiera jornada del torneo.

El resto de la Fase de Grupos se jugará de la siguiente forma:

Segunda jornada: 30 de septiembre.

Tercera jornada: 21 de octubre.

Cuarta jornada: 4 de noviembre.

Quinta jornada: 25 de noviembre.

Sexta jornada: 9 de diciembre.

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La Fase de Grupos consiste en juegos que se disputarán en casa y en condición de visita.

Los tres primera clubes de cada sector continuarán adelante en la competencia. Los primeros lugares de cada grupo avanzarán a Octavos de Final.

Mientras que los segundos clasificados, disputarán una ronda de playoffs, en la que jugarán frente a los terceros lugares por un lugar en la fase de Octavos de Final, la cual se jugará durante el próximo mes de marzo de 2022.

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