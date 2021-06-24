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Delanteros mexicanos en España ¿Los recuerdas? | FOTOS
En esta galería, te mostramos a algunos de los delanteros mexicanos más recordados y exitosos en el futbol español, ante la evidente llegada de JJ Macías a La Liga en este país.
JJ Macías apunta a ser nuevo delantero del Getafe de España y se sumará a una lista de importantes futbolistas mexicanos, principalmente delanteros y atacantes, que han jugado en el país. Aquí recordamos a algunos:
Delanteros mexicanos en España
1. Hugo Sánchez: Con el Atlético de Madrid de 1981-1985, Real Madrid entre 1985-1992 y 1993-1994 con el Rayo Vallecano.
2. Luis García: El Dr. García jugó dos años con el Atlético de Madrid (1992-1994) y la 1994-1995 con la Real Sociedad.
3. Javier Hernández: El “Chicharito” jugó la 2014-2015 con el Real Madrid y media temporada con el Sevilla en 2019.
4. Raúl Jiménez: Raúl llegó a Europa en 2014, jugando un año con el Atlético de Madrid.
5. Luis Flores: Fue delantero del Sporting de Gijón (1986-1987) y Valencia (1988-1989).
6. Guillermo Franco: De 2006–2009, fue delantero del Villarreal, ya naturalizado como mexicano.
7. Omar Bravo: En 2008, el máximo goleador de Chivas jugó unos meses con el Deportivo La Coruña.
8. Antonio de Nigris: Un trotamundos del futbol, que en 2009 jugó con el Villarreal.
Sin ser delanteros natos, hubo jugadores de vocación ofensiva como Carlos Vela, Giovani Dos Santos, Cuauhtémoc Blanco o Francisco Palencia, con pasado en España. Además otros delanteros como “El Abuelo” Cruz o Carlos Ochoa.
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