10 futbolistas con MÁS partidos en la Selección Azteca | FOTOS

Históricos futbolistas que han defendido la camiseta de la Selección Azteca por años. Conoce quiénes son los 10 jugadores con más partidos en la Selección Mexicana.

Futbolistas con más partidos en la Selección

1. Claudio Suárez: 177 partidos entre 1992 y 2007.

2. Andrés Guardado: 166 partidos desde 2005 y sumando a la fecha.

3. Rafael Márquez: 147 partidos de 1997 a 2018.

4. Pável Pardo: 146 partidos de 1996 a 2009.

5. Gerardo Torrado: 146 partidos entre 1999 y 2013.

6. Jorge Campos: 130 partidos entre 1991 y 2004.

7. Carlos Salcido: 124 partidos de 2004 a 2014.

8. Ramón Ramírez: 121 partidos de 1991 a 2000.

9. Cuauhtémoc Blanco: 120 partidos de 1995 a 2014.

10. Héctor Moreno y Guillermo Ochoa: Ambos empatados con 113 hasta el momento.

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