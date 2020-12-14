Europa League: Quedaron definidos los dieciseisavos de final

Ciudad de México, México. Los mexicanos ya conocen sus rivales para los dieciseisavos de final en la Europa League. “Chucky” Lozano s e enfrentarán al equipo español Granada, serie que será muy peleada, mientras tanto, Edson Álvarez con el Ajax se verán las caras ante Lille de Francia.

Erick Gutiérrez con la escuadra holandesa del PSV jugará ante el Olympiacos de Grecia.

Un par de duelos se destacan en esta próxima eliminatoria y son los encuentros que tendrán la Real Sociedad ante Manchester United y Benfica con el Arsenal.

Los emparejamientos de los dieciseisavos de final de Europa League 2020-2021, según el sorteo realizado este lunes por la UEFA en Nyon (Suiza):

Wolfsberger (AUT)-Tottenham (ING)

Dinamo Kiev (UCR)-Brujas (BEL)

Real Sociedad (ESP)-Manchester United (ING)

Benfica (POR)-Arsenal (ING)

Estrella Roja (SRB)-Milán (ITA)

Antwerp (BEL)-Rangers (ESC)

Slavia Praga (CZE)-Leicester City (ING)

Salzburgo (AUT)-Villarreal (ESP)

Braga (POR)-Roma (ITA)

Krasnodar (RUS)-GNK Dinamo (CRO)

Young Boys (SUI)-Bayer Leverkusen (GER)

Molde (NOR)-Hoffenheim (GER)

Granada (ESP)-Napoli (ESP)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)-Shakhtar Donetsk (UCR)

Lille (FRA)-Ajax (NED)

Olympiacos (GRE)-PSV Eindhoven

Los partidos se disputarán los días 18 y 25 de febrero

Manchester United y Napoli, duros obstáculos para los equipos españoles

Manchester United y Napoli emergen como un serio obstáculo para las aspiraciones de los tres equipos españoles presentes en los dieciseisavos de final de la Europa League, Real Sociedad y Granada, que se sortearon este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El Napoli con el mexicano Hirving “Chucky” Lozano, que apartó a la Real Sociedad del primer puesto del grupo F de la fase anterior, es un rival potente pero muy atractivo para el histórico Granada en el año de su debut. El cuadro de Diego Martínez ha dado muestras reiteradas de su capacidad para competir, aunque tendrá que jugar la vuelta en el Diego Armando Maradona.

La Real Sociedad, líder de La Liga, se las verá con uno de los equipos más históricos presentes en el sorteo, que no atraviesa su mejor momento, pero que tiene un tremendo potencial teórico, el Manchester United.

Semifinalista en la pasada edición (cayó ante el Sevilla) y campeón del torneo en 2017, el cuadro del noruego Ole Gunnar Solskjaer procede de la Champions League. Acabó tercero de su grupo tras el PSG y el RB Leipzig y esta Liga Europa debe ser de nuevo como el banderín de enganche para un equipo que no acaba de encontrar el camino de antaño.

Se encontraron hace unas cuantas temporadas en la Liga de Campeones, con triunfo inglés en Old Trafford y tablas sin goles en Anoeta.

Con información de EFE