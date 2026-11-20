El futbol de España tiene alta tensión en este encuentro, pues es un duelo directo en la zona baja de la liga española. Por eso, la gente está atenta desde México a lo que ocurra con Javier Aguirre en este Rayo Vallecano vs Valencia. El encuentro de la Jornada 13 podrá verse EN VIVO de la siguiente forma, tomando en cuenta que ocurrirá en punto de las 9:15 en tiempo de la CDMX.

¿Qué esperar de Javier Aguirre en el Rayo Vallecano vs Valencia de LaLiga?

Los de Vallecas saben que deben hacer valer su localía en estos duelos que cuentan doble. Con 12 unidades sumadas al momento en la temporada 2026-27, la situación se torna sumamente complicada… pues tienen un solo triunfo en los últimos seis encuentros de liga. Por ello, es urgente sumar la victoria en este duelo contra los siempre incómodos equipos de Javier Aguirre.

Aún es pronto para evaluar el trabajo del mexicano desde su llegada al Valencia, pero se encuentra con todo equilibrado (2V, 2E y 2D). Sin embargo, su último triunfo fue en la Copa del Rey y esa no suma 3 puntos para LaLiga. En ese sentido, este duelo es sumamente complicado, pues es en campo enemigo y con muchas cosas por ajustar. En caso de ganar, de hecho igualarían al Rayo en unidades.

¿Dónde ver EN VIVO a Javier Aguirre en el Rayo Vallecano vs Valencia de LaLiga?

Aunque hoy existe una ligera variante, el público mexicano ha disfrutado de LaLiga en SKY Sports durante los años recientes. Sin embargo, hoy la empresa vive una especie de fusión con IZZI, quien ya cuenta con los canales de SKY en su oferta deportiva de televisión de paga. Por ello, se recomienda hablar directamente con el proveedor.

Posibles alineaciones Rayo Vallecano vs Valencia