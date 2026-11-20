Este fin de semana se llevará a cabo uno de los partidos más importantes y trascendentes de la primera división de España cuando el Betis, equipo de Álvaro Fidalgo, visite al Sevilla en un duelo de vida o muerte para ambas instituciones de acuerdo con su lugar en la tabla.

Será durante este sábado cuando los amantes del futbol ibérico disfruten de un duelo que se ha vuelto sumamente popular en los últimos años debido al nivel de ambas instituciones, y considerando que Álvaro Fidalgo se encuentra en el Betis, son muchos los mexicanos quienes desean conocer más respecto a este.

¿Cómo llega el Betis de Álvaro Fidalgo a este Derbi frente al Sevilla?

12 fechas han transcurrido en este inicio de temporada en la primera división de España y, la realidad, es que tanto el Sevilla como el Real Betis han superado las expectativas planteadas en ambas instituciones, pues las dos se encuentran entre los primeros lugares de la clasificación general.

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Llegaron nuestros refuerzos de lujo 😌#ElGranDerbi pic.twitter.com/ALXlkU0tR3 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 19, 2026

Hablando exclusivamente del conjunto verdiblanco, la escuadras en donde milita Álvaro Fidalgo ha tenido un inicio de temporada por demás interesante que lo coloca en la cuarta posición de la tabla general por debajo del Barcelona, Real Madrid y Atlético, esto gracias a sus 26 de 36 puntos disputados.

La situación con Álvaro Fidalgo, sin embargo, no es la mejor. Y es que, entre bajas de juego considerables, la competencia interna en el club bético y algunos malestares físicos, la realidad es que el naturalizado mexicano no ha tenido los minutos esperados, situación que espera cambiar precisamente en el duelo ante Sevilla.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Derbi entre Sevilla y Betis?

Sevilla y Real Betis protagonizarán el que es, sin duda, el juego más atractivo de este fin de semana dentro de la Jornada 12 de LaLiga Española. El partido se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre en punto de las 11:30 horas, y para verlo puedes sintonizar Sky Sports.