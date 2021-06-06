Larissa Saad, la inspiración de Lucas Moura ¡Conócela en FOTOS!

Disfruta las mejores fotos de Larissa Saad, modelo brasileña que es la esposa e inspiración de Lucas Moura, futbolista de la selección de su país y del Tottenham Hotspur de la Premier League.

Larissa Saad impacta en Instagram

Larissa es de origen libanés, pero nació en Brasil.

A pesar de tener cuenta de Instagram, no comparte mucho.

Prefiere tener una vida personal más oculta.

Desde 2016 está casada con Lucas Moura, futbolista brasileño.

Se conocieron cuando él seguía jugando en Brasil.

Entre 2013 y 2018, Lucas jugó en el PSG de Francia.

Larissa de mudó con él y se casaron en ese país.

En enero de 2018, Lucas firmó con el Tottenham de Inglaterra.

Y la pareja se mudó a Londres, donde viven desde ese año.

Juntos tienen dos hijos, Miguel y Pedro.

Ella es licenciada en empresas, graduada en Brasil.

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