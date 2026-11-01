4 plantillas de stickers de Cristiano Ronaldo para decorar lo que quieras como verdadero fan del portugués

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas con mayor cantidad de fans alrededor de todo el mundo. Sus títulos, su personalidad, su vigencia y demás factores lo han colocado como uno de los máximos ídolos de millones de aficionados, por lo que es probable que tú no seas la excepción.

En esta oportunidad, recopilamos algunas de las mejores plantillas de stickers que se encuentran en Internet sobre ‘CR7’ y que puedes imprimir totalmente gratis para pegar las pegatinas donde más te guste. A continuación, te dejamos cuatro plantillas que podrás descargar. ¿Con cuál te quedas?

4 plantillas de stickers de Cristiano Ronaldo para imprimir

Plantilla 1

Plantilla 2

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Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo descargar e imprimir gratis las plantillas de Cristiano Ronaldo?

Para tener tus stickers de Cristiano Ronaldo, lo primero que debes hacer es abrir la plantilla que más te guste y guardar la imagen en tu celular o computadora. Si estás desde el teléfono, mantén presionada la imagen y selecciona la opción de descarga. En computadora, haz clic derecho y elige “Guardar imagen como”.

Una vez que tengas el archivo, ábrelo y selecciona la opción de imprimir. Puedes ajustar el tamaño de las pegatinas y su distribución en la hoja desde la vista previa de impresión. Antes de confirmar, revisa que ninguna de las figuras de ‘CR7’ quede cortada en los márgenes.

Para que puedas pegarlas directamente, lo ideal es utilizar papel autoadhesivo compatible con tu impresora. Sin embargo, también puedes imprimirlas en una hoja común, recortar cada figura y utilizar pegamento o cinta de doble cara. De esta manera, podrás decorar tus cuadernos y otros objetos con el delantero portugués.