Los mediocampistas más valiosos de la Euro 2020

La Euro 2020 está repleta de estrellas del futbol mundial. El medio campo de cada partido estará cubierto con los algunos de los mejores futbolistas del orbe. Entre todas las naciones hay cinco jugadores que destacan no solo en nivel, también son los que tienen mayor valor de mercado. Se trata de Kevin De Bruyne, Jadon Sancho, Frenkie de Jong, Bruno Fernandes y Joshua Kimich.

Los primeros dos están empatados, valen 100 millones de dólares cada uno. El primero, que se espera que tenga una gran actuación este certamen es Kevin De Bruyne, seleccionado de Bélgica. Tiene ochenta partidos como seleccionado y cuenta con grandes números, 21 goles y 38 asistencias. Los belgas son uno de los equipos favoritos del torneo.

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El mediocampista llegó a la final de la Champions con el Manchester City. En aquel partido, fue a partir de su salida por lesión, que los citizens perdieron peligro a la ofensiva y eventualmente el Chelsea se llevó la victoria. Es la estrella de su club y de su selección y tiene la tarea de darle una gran alegría a Bélgica.

Figuras como Jadon Sancho, Frenkie de Jong y Bruno Fernandes completan la lista

El otro jugador con mayor valor de todo el torneo tiene apenas 21 años de edad. Jadon Sancho es una revelación del Borussia Dortmund y de una nueva generación de futbolistas ingleses. A pesar de ser juvenil se ha ganado la titularidad con Inglaterra y con su club alemán. Solamente cuenta con 19 partidos jugados con el combinado nacional. Gracias a su explosividad, por la banda derecha, es uno de los principales elementos a seguir por los demás países.

Los otros tres futbolistas también están empatados, pero 10 MDE menos. El futbolista de los Países Bajos, Frenkie de Jong, se apoderó del medio campo del Barcelona, es quien tiene la confianza de los técnicos para recuperar el balón y salir jugando de manera perfecta. Bruno Fernandes, de Portugal, es una de las estrellas del Manchester United y uno de sus mayores anotadores de la temporada.

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Mientras que Joshua Kimmich, con Alemania, ya ha probado su valía, uno de los estandartes en los últimos títulos del Bayern Munich en la Bundesliga. Con solo 26 años es multicampeón con el club y con la selección alemana.

