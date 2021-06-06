Los mejores partidos de la Eurocopa en la primera fase

Las mejores selecciones de toda Europa se enfrentarán entre si, en la tan esperada Eurocopa 2020, que por motivos de sanidad mundial (pandemia del COVID 19) tuvo que posponerse un año.

A partir del 11 de junio hasta el 11 de julio de este año las grandes estrellas del balompié mundial representarán a su países para definir al gran monarca del viejo continente.

Los 24 combinados nacionales están divididos en seis grupos con cuatro equipos cada uno; después de disputar la fase grupos, las dos mejores selecciones de cada grupo y los 4 mejores terceros lugares del torneo accederán a los octavos de final, para comenzar con la eliminación directa y así definir al campeón del certamen.

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+Los Grupos de la Eurocopa esta divididos de la siguiente manera:

GRUPO A

Italia.

Suiza.

Turquía.

Gales.

GRUPO B

Bélgica.

Dinamarca.

Finlandia.

Rusia.

GRUPO C

Austria.

Países Bajos.

Macedonia.

Ucrania.

GRUPO D

Croacia.

República Checa.

Inglaterra.

Escocia.

GRUPO E

Polonia.

Eslovaquia.

España.

Suecia.

GRUPO F

Francia.

Alemania.

Hungría.

Portugal.

El partido inaugural será entre una de las selecciones siempre favoritas a llevarse el torneo, el combinado italiano que se enfrentará a su similar de Turquía el próximo viernes 11 de junio en el estadio Olímpico de Roma.

Los escuadra dirigida por Roberto Mancini cuenta con figuras como el arquero Donnarumma, Leonardo Bonucci, Lorenzo Pellegrini, Marco Veratti, Lorenzo Insigne y novedades como el joven delantero del Sassuolo Giacomo Raspadori.

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Otra de las selecciones que han dejado un gran sabor de boca entre todos los aficionados, es la Selección de Bélgica que con sus estrellas como el delantero del Real Madrid Edén Hazard y el atacante del Inter de Milán y campeón de la Serie A Romelu Lukaku enfrentarán a una de las selecciones revelación, el combinado de Rusia. Este partido del Grupo B se disputará en San Petersburgo, con un enfrentamiento que promete sacar chispas.

Uno de los grandes partidos de la Eurocopa será, sin duda, el Inglaterra frente a Croacia. Este partido correspondiente al Grupo D se disputará en el mítico estado de Wembley.

El conjunto dirigido por Gareth Southgate cuenta con futbolistas de la talla de Harry Kane, Raheem Sterling y Kadon Sancho, quienes buscarán aprovechar su condición de local para imponerse a una Croacia comandada por Luka Modric.

Uno de los partidos que también ha llamado mucho la atención es el España contra Suecia. Este partido del Grupo E se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla.

La Roja buscará dar un golpe de autoridad con la gestión del Técnico asturiano Luis Enrique, quien dejó fuera al capitán del Real Madrid Sergio Ramos y en su lugar ha decidió llevar, como gran novedad, al defensa Aymeric Laporte, decisión que generó mucha polémica.

Uno de los partidos más esperados es, sin duda, el encuentro entre Francia y Alemania, correspondiente al Grupo F y que se llevará a cabo el próximo 15 de junio en el estadio Allianz Arena.

Francia llega a la Eurocopa con la etiqueta de favorita, el combinado dirigido por Didier Deschamps tiene entre las grandes novedades el regreso de un histórico del futbol galo el delantero merengue Karim Benzema, convocado luego de cinco años de ausencia. Otros futbolistas como el central del Sevilla Jules Koundé, Marcus Thuram y Leo Dubois son otros de los nombres que aparecen en la lista y hacen de Francia serio candidato a levantar la Copa.

Un partido que muchos fanáticos no se quieren perder es el de Portugal, vigente campeón del torneo, que se enfrentará a su similar de Alemania, partido correspondiente también al Grupo F y que se disputará el próximo sábado 19 de junio en el Allianz Arena. Este partido estará marcado porque podría ser la última Eurocopa que juegue el astro lusitano Cristiano Ronaldo, quien llega nuevamente como máximo estandarte del equipo dirigido por Fernando Santos y que busca meterse a los octavos de final dentro del que ha sido denominado el grupo de la muerte.

La selección de los Países Bajos, es uno de los combinados que siempre es favorito para llevarse el título, los dirigidos por Frank de Boer se enfrentarán a la selección de Austria el próximo 17 de Junio en el Estadio Ámsterdam Arena, partido correspondiente al Grupo C.

Finalmente uno de los encuentros más esperados será Portugal frente a Francia, una final adelantada, pues ambas selecciones llegan como máximos favoritos a llevarse la Eurocopa 2020. Cristiano Ronaldo frente Karim Benzema, viejos conocidos en el Real Madrid se enfrentarán para buscar la supremacía de Europa y comandar a su selección a la gloria del viejo continente.