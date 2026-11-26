La temporada de Lionel Messi y sus Garzas podría terminar este mismo viernes 26 de noviembre de 2026. Ante eso, entérate cómo ver EN VIVO las actividades del Columbus Crew vs Inter Miami, en su segundo partido de la Primera Ronda de los Playoffs. Por ello, he aquí la información pertinente del juego a disputarse a las 19:00 horas del tiempo del centro de México.

¿Qué esperar de Lionel Messi en el Columbus Crew vs Inter Miami en los Playoffs de la MLS?

El club de Columbus dio uno de los batacazos de la primera partida de los Playoffs de la Major Leagues Soccer. No solo derrotaron a Las Garzas, sino que los golearon en su propio campo. Ante eso, se recuerda que en todo el año Inter Miami no les ha derrotado. En ese sentido, esperan que las estadísticas concreten un último resultado favorable que les dé el pase a las semifinales de la Conferencia Este.

Por su parte, el equipo de Miami sabe que va por un duelo perfecto en el ScottsMiracle-Gro Field. El equipo de Lionel Messi sabe que Columbus es su némesis en estos momentos. Sin embargo, dado el formato de la MLS, bastaría con un simple 0-1 para mandar la Primera Ronda de Playoffs a un tercer partido. Por ello, este juego luce bastante interesante para todos los amantes de la redonda, que sabrán si el año del astro argentino termina antes de lo pensado.

¿Dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en el Columbus Crew vs Inter Miami de los Playoffs de MLS?

En México las actividades de la Major League Soccer son en cierta medida conocidas, pues a mitad de año se disputa la Leagues Cup. En ese sentido, también es de conocimiento general que para acceder a toda la temporada del futbol de Estados Unidos, puedes hacer válido el servicio de Apple TV y su extensión del MLS Season Pass.

Posibles alineaciones Columbus Crew vs Inter Miami