Después de una larga temporada, la Major League Soccer llega a la etapa final de su competencia. Superada la fase del repechaje, los cruces de la Primera Ronda de los Playoffs se conocen y por eso se tiene delante este Inter Miami vs Columbus Crew. Entérate cómo y dónde ver EN VIVO el primer duelo de esta llave con Lionel Messi como elemento de atracción principal.

¿Qué esperar de Lionel Messi en este Inter Miami vs Columbus Crew de la MLS?

Tras una larguísima temporada, la Major League Soccer llega a la etapa definitiva. Por eso, el Inter Miami llega con la etiqueta de favorito en su Primera Ronda eliminatoria de los playoffs. Como campeones defensores y segundo lugar de la Conferencia Este, Lionel Messi y sus compañeros quieren hacer valer su localía en esta eliminatoria a dos triunfos. Y es que este año Columbus no perdió ante Las Garzas.

Pese a que llegan tras un tambaleante séptimo puesto a estas fases, los de Columbus empataron 2-2 en Miami en agosto y la última partida que tuvieron en septiembre terminó con triunfo de 2-1. Por ello, confían en lo que puedan hacer contra un super equipo que David Beckham armó para este 2026. En ese sentido, quieren generar la sorpresa de este año sacando de inmediato a los de Florida.

¿Dónde ver EN VIVO a Lionel Messi en el Inter Miami vs Columbus Crew?

Las opciones para ver el futbol de los Estados Unidos se conocieron en México por las actividades de la Leagues Cup. Y es que al contratar Apple TV, puedes activar el MLS Season Pass, con el que ves absolutamente todos los encuentros de la temporada 2026 en los Estados Unidos. Por ello, puedes aprovechar para esta etapa final del año.

Posibles alineaciones Inter Miami vs Columbus Crew