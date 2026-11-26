Estamos a unas horas para que comiencen los cuartos de final de ida del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, sin duda, tanto Chivas como Cruz Azul parten como favoritos no solo a superar esta etapa, sino también a ser los candidatos a ganar el título nacional.

Chivas derrotó a Cruz Azul en la última jornada de la temporada regular, resultado que le valió ser el líder del torneo por encima de los celestes. A pesar de ello, tanto tapatíos como cementeros se mantienen como los candidatos debido a un dato histórico por los coloca por encima del América.

¿Qué dato histórico coloca a Chivas y Cruz Azul como los favoritos al título?

De acuerdo con información de la cuenta de X Goles y Cifras, durante la era de las Liguillas; es decir, desde la temporada 1970 - 1971 a la fecha, el primer y segundo lugar de la clasificación general ha logrado quedarse con el campeonato al final de la campaña, reforzando lo hecho a lo largo del año.

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PRÓXIMO PARTIDO: IDA DE CUARTOS DE FINAL. 💙🚂 pic.twitter.com/OlWHOmbfzN — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 24, 2026

La cuenta señala que el primer lugar ha sido el más beneficiado en este rubro al cosechar el campeonato en 26 ocasiones distintas, por lo que Chivas es el favorito en este rubro. Más abajo aparece Cruz Azul, quien quedó en segundo lugar de la misma forma que 22 campeones en el pasado.

Un escalón más abajo llega precisamente el América, que terminó el torneo regular como el tercer mejor equipo y que, en el pasado, 15 equipos han logrado el campeonato bajo esta posición. Finalmente, el cuarto puesto, que hoy le pertenece al Atlas, lo ha ganado en siete ocasiones.

¿Qué probabilidad tienen los Rayados de Almeyda de ser campeones?

A pesar de que en la historia de los torneos cortos el sexto lugar nunca ha sido campeón de la Liga BBVA MX, la fuente señala que, desde la instauración de las Liguillas, el sexto puesto ya sabe lo que es coronarse en una ocasión, motivo por el cual las esperanzas para Rayados se mantienen vigentes.