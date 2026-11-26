Este jueves se llevará a cabo el compromiso de ida correspondiente a los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde los Tuzos del Pachuca, quienes llegaron a esta fiesta grande como el octavo lugar general, se medirá a Chivas, líder del torneo regular.

En esencia, Chivas parte como amplio favorito a acceder a la siguiente ronda debido a la distancia entre ambas instituciones en cuanto a puntos se refiere. No obstante, en realidad existen tres razones por las cuales este partido ante Pachuca podría significar una pesadilla para el Rebaño.

¿Por qué la llave entre Chivas y Pachuca podría ser la más reñida de la Liguilla?

Mejores defensivas: A pesar de haber quedado en el octavo lugar de la clasificación general, la realidad es que Pachuca únicamente permitió 20 anotaciones en 17 juegos disputados en la temporada regular, mientras que Chivas solamente recibió 15 tantos a lo largo de estos cotejos.

A pesar de haber quedado en el octavo lugar de la clasificación general, la realidad es que únicamente permitió 20 anotaciones en 17 juegos disputados en la temporada regular, mientras que solamente recibió 15 tantos a lo largo de estos cotejos. Pachuca, con el líder de goleo: Gran parte de las razones por las cuales los Tuzos enfrentarán a Chivas en estos cuartos de final deriva de tener al actual campeón de goleo en el nombre de Salomón Rondón, quien con 17 tantos en su espalda buscará ser una pesadilla para la defensiva rojiblanca.

🔋 | Con convicción, muchachos... ¡VAMOS POR MÁS! pic.twitter.com/Y94ijmUHvD — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 24, 2026

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Palmarés muy igualado: El portal Vivo el Futbol menciona que, en los últimos 62 compromisos entre ambos, es Chivas quien tiene una ligera ventaja sobre su rival con 24 victorias, 18 empates y 20 derrotas. Eso sí, la paridad ha quedado atrás en los últimos cinco duelos, mismos en donde el Rebaño ha ganado todos.

¿Gabriel Milito haría cambios en la ida entre Pachuca y Chivas?

A falta de un comunicado oficial de parte de la directiva rojiblanca, todo haría pensar que el único cambio de Gabriel Milito en el XI de Chivas sería la inclusión de Luis Romo, quien no jugó ante Cruz Azul y que volvería a la titularidad como central por izquierda en sustitución de José Castillo.