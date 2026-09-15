Inter Miami sorprende antes de enfrentar a Cruz Azul: tendrá nuevo técnico para la Campeones Cup

Inter Miami tendrá un nuevo entrenador en el banquillo cuando enfrente a Cruz Azul por la Campeones Cup.

Apenas un día antes del partido, el conjunto de Florida confirmó que Cristian “Kily” González ya está listo para asumir oficialmente como entrenador del primer equipo, luego de completar la documentación necesaria para trabajar en Estados Unidos.

El argentino dirigirá este martes su primera práctica y tendrá un estreno poco habitual: su primer partido será directamente por un título y frente a La Máquina.

Kily González había sido anunciado desde agosto como el elegido para tomar el proyecto, pero todavía no podía asumir mientras esperaba sus permisos de trabajo. Durante ese periodo, Guillermo Hoyos permaneció como entrenador interino tras la salida de Javier Mascherano en abril.

Listo para trabajar. 🇦🇷🩷 Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



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La espera terminó justo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada para Miami.

Kily González debutará contra Cruz Azul

Inter Miami enfrentará este miércoles 16 de septiembre a Cruz Azul en el Nu Stadium por la Campeones Cup, torneo que enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX.

Será la primera oportunidad de Kily González para dirigir oficialmente al equipo de Lionel Messi y también la primera para buscar un trofeo desde el banquillo del conjunto estadounidense.

El argentino llega, además, en un momento en el que Miami necesita reaccionar. El equipo solamente ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos de temporada regular y actualmente ocupa la segunda posición de la Conferencia Este, nueve puntos por detrás de Nashville.

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Su primera prueba difícil, entonces, no tardará absolutamente nada en llegar. Cruz Azul aterrizará en Florida después de vivir sus propios problemas durante las últimas horas. La Máquina no pudo realizar el viaje que tenía programado el lunes debido a un inconveniente con el peso y balance de la aeronave, lo que obligó al plantel a retrasar su traslado.

|X: Lionel Messi

Messi volverá a encontrarse con Cruz Azul

El partido tendrá además un ingrediente especial para Lionel Messi.

Cruz Azul fue precisamente el primer rival que enfrentó el argentino como jugador del Inter Miami en julio de 2023. Aquella noche, Messi ingresó desde el banquillo y terminó decidiendo el encuentro con un tiro libre en tiempo agregado para darle el triunfo 2-1 al conjunto estadounidense.

Más de tres años después volverán a encontrarse, aunque esta vez habrá un título en juego.