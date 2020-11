Más declaraciones sobre la salida de Eduardo Coudet del Inter de Porto Alegre

La salida intempestiva de Eduardo Coudet del Inter de Porto Alegre, club al que llegó este año y lo tenía en primer lugar del Brasileirao y clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, causó mucha polémica en Brasil. Hoy, el ex DT de Xolos fue oficializado como entrenador del Celta de Vigo y la molestia se desato en Brasil. Pero al ‘Chacho’ le salió un defensor desde el lugar menos esperado.

Renato Portaluppi, entrenador del Gremio (archirrival del Inter), salió en defensa del argentino y fue muy claro en el porqué hizo bien Coudet. “Cuando su trabajo no funciona, le dan una patada en el culo. Si el entrenador pide irse y ellos le dicen que no puede. ¿Por qué no puedes? Tuvimos el ejemplo de Coudet. Es una masacre para el entrenador, siempre es el culpable. Llovió, culpable. Ganó, es una obligación. Perdió, culpable. Así es difícil”, aseveró el DT.

Coudet, quien tuvo su única experiencia europea con la camiseta del cuadro gallego, firmó contrato hasta junio de 2022. El club ha informado que Coudet llegará a Vigo en los próximos días y lo hará acompañado de cuatro ayudantes.

Sin haber pisado territorio español, se especula que Coudet ya habría pedido a sus primeros dos refuerzos; el croata Mario Mandzukic, quien no tiene equipo desde hace seis meses, y el argentino Guillermo “Pol” Fernández, quien pertenece al Cruz Azul y ahora está a préstamo en Boca Jrs.

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes