Arremete entrenador de Raúl Jiménez por jugar Europa League cuando el coronavirus afecta a la humanidad

Nuno Espirito Santo, entrenador del Wolverhampton, escuadra en la que milita Raúl Jiménez, ofreció una polémica declaración en contra de la UEFA, por orillarlos a disputar la ida de los Octavos de Final de la Europa League en medio de la situación que se vive por el coronavirus en todo el mundo, especialmente en Europa.

Previo al choque de los lobos ante el Olympiakos en Grecia, correspondiente a los Octavos de Final de la Europa League, el timonel dio su punto de vista respecto a la determinación de jugar.

"Hay gente que muere y tú estás aquí jugando un partido de futbol. Es absurdo; jugar sin aficionados no tiene sentido, el futbol sirve para entretener y jugamos por ellos”, comentó antes de que iniciara el juego, en el que el delantero Raúl Jiménez fue titular.

Pide parar todas las competencias

El técnico dejó clara su postura que la medida de jugar a puerta cerrada es insuficiente, ya que el contacto en la cancha también expone a los jugadores; por lo que sugirió que se deberían parar todas las competencias hasta nuevo aviso.

"La situación actual está por encima del futbol, tenemos que saberlo, y todo el mundo está preocupado. Cerrar la puerta de los estadios no es la solución, todo esto no es normal. ¿Por qué no paramos? Es un peligro seguir con esta actitud", culminó.