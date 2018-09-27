Alemania, sede de la Eurocopa en 2024

Nyon, Suiza. Alemania será sede de la Eurocopa de futbol en 2024 después de vencer el jueves a Turquía en una batalla a dos bandas.

Alemania, que anteriormente organizó el torneo como Alemania Occidental en 1988, ganó la votación entre los 17 miembros del comité ejecutivo de la UEFA.

La decisión, anunciada por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, fue una dura decepción para Turquía, que también fracasó en sus intentos por organizar el torneo en 2008, 2012 y 2016.

"El procedimiento fue transparente, la votación fue democrática. Toda decisión democrática es la decisión correcta", dijo Ceferin.

Por su parte, el excapitán de la selección alemana Philipp Lahm, embajador de la candidatura de su país, sostuvo: "Tenemos estadios increíbles, hinchas que aman el futbol y ante todo tenemos personas que aman celebrar con otros europeos".

"Organizaremos una gran fiesta de futbol en Alemania", añadió el exjugador del Bayern Munich.

