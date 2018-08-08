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Fútbol

Real Madrid vence a la Roma

En duelo amistoso, los Merengues derrotaron a la Roma.

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Escrito por: Azteca Deportes

El Real Madrid derrotó en duelo de la International Champions Cup a la Roma por 2-1 la noche de este martes en el Estadio Metlife.

Con un retraso en el arranque de este encuentro por las fuertes lluvias que cayeron en esta región, el cuadro madridista se enfiló al triunfo desde los dos minutos de juego con el tanto de Marco Asensio, mientras que el galés Gareth Bale cerró la cuenta al 15' de juego.

Sin embargo, el cuadro romano no se dio por vencido y luchó la mayor parte del encuentro para sacar un mejor resultado. Fue al minuto 83 que pudo marcar su única anotación por medio de Kevin Strootman.

A unas semanas de que arranque La Liga del futbol de España, el nuevo Real Madrid que comanda Julen Lopetegui parece no extrañar a su ex estrella, el portugués Cristiano Ronaldo, quien se fue a la Juventus de Turín.

_Con información de Notimex. Imágenes Twitter Real Madrid._

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