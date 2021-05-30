¿Recuerdas a Peter Crouch? Ella es su bella esposa Abbey Clancy | FOTOS

Checa las mejores fotos de Instagram de Abbey Clancy, modelo, conductora y personalidad de redes sociales de Inglaterra y que es esposa de Peter Crouch, futbolista retirado y mundialista con su país.

Mejores fotos de Abbey Clancy

Su nombre completo es Abigail Marie Clancy.

Nació el 10 de enero de 1986.

Es originaria de Liverpool, Inglaterra.

Es modelo, influencer y conductora de TV.

Cuando estaba en la preparatoria, fue integrante de una banda pop.

En 2006 participó en el programa Britain’s Next Top Model.

Llegó a la final y terminó en segundo lugar, logrando gran fama.

Desde entonces ha aparecido en decenas de revistas.

Además ha sido imagen de importantes marcas de maquillaje y ropa.

También participó en varios programas de televisión.

Y llegó a tener su propio reality show en 2007.

En 2015 se volvió conductora del mismo programa donde ella modeló.

Su hermano Sean Clancy fue futbolista profesional.

Desde 2006, Abbey y Peter Crouch se conocieron y comenzaron una relación.

En 2011 se casaron y se han mantenido juntos todos estos años.

Peter Crouch jugó entre 1998 y 2019.

Jugó las Copas del Mundo de 2006 y 2010.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 500 mil seguidores.

Encuéntrala como @abbeyclancy

Más bellezas: Elena Galera, la bella esposa de Sergio Busquets ¡Conócela en FOTOS!