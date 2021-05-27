Elena Galera, la bella esposa de Sergio Busquets ¡Conócela en FOTOS!

Checa las mejores fotos de Instagram de Elena Galera, esposa del jugador y capitán del Barcelona, Sergio Busquets. Conoce algunos datos sobre su vida personal.

Ella es Elena Galera, esposa de Sergio Busquets

Elena nació el 5 de septiembre de 1990.

Está por cumplir 29 años este 2021.

Es originaria de Barcelona, España.

En sus redes sociales presume sus viajes y vida en Barcelona.

Antes de conocer a Sergio Busquets, trabajó en un hospital.

Sergio Busquets es uno de los capitanes del Barcelona.

El mediocampista llegó a los 17 años a la cantera del club.

Y ahí ha desarrollado toda su carrera profesional.

Además fue parte de la generación de oro de España (2008-2012).

Sergio y Elena se conocieron en 2014 y en 2016 formaron una familia.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 500 mil seguidores.

Encuéntrala como @elenagalera

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