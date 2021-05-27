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Elena Galera, la bella esposa de Sergio Busquets ¡Conócela en FOTOS!
Conoce a la bella esposa de Sergio Busquets, jugador del Barcelona. Ella es Elena Galera y te presentamos sus mejores fotos de Instagram y algunos datos.
Checa las mejores fotos de Instagram de Elena Galera, esposa del jugador y capitán del Barcelona, Sergio Busquets. Conoce algunos datos sobre su vida personal.
Ella es Elena Galera, esposa de Sergio Busquets
Elena nació el 5 de septiembre de 1990.
Está por cumplir 29 años este 2021.
Es originaria de Barcelona, España.
En sus redes sociales presume sus viajes y vida en Barcelona.
Antes de conocer a Sergio Busquets, trabajó en un hospital.
Sergio Busquets es uno de los capitanes del Barcelona.
El mediocampista llegó a los 17 años a la cantera del club.
Y ahí ha desarrollado toda su carrera profesional.
Además fue parte de la generación de oro de España (2008-2012).
Sergio y Elena se conocieron en 2014 y en 2016 formaron una familia.
¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 500 mil seguidores.
Encuéntrala como @elenagalera
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