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Los últimos 10 ganadores de la Champions League (2012-2021) | FOTOS
Últimos 10 ganadores de la Champions League de 2012 a 2021. Cinco equipos son los que han ganado los títulso en los últimos 10 años. ¿Los recuerdas?
Recuerda a los últimos 10 ganadores de la UEFA Champions League, tras el triunfo del Chelsea en este 2021. 5 equipos han dominado la compnetencia europea.
Últimos 10 ganadores Champions League
1. Chelsea: 2020-2021
2. Bayern Munich 2019-2020
3. Liverpool: 2018-2019
4. Real Madrid: 2017-2018
5. Real Madrid 2016-2017
6. Real Madrid: 2015-2016
7. Barcelona: 2014-2015
8. Real Madrid: 2013-2014
9. Bayern Munich: 2012-2013
10. Chelsea: 2011-2012
Más galerías: Los CAMPEONES de las ligas europeas más importantes este 2021 | FOTOS
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