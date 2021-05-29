Los últimos 10 ganadores de la Champions League (2012-2021) | FOTOS

Recuerda a los últimos 10 ganadores de la UEFA Champions League, tras el triunfo del Chelsea en este 2021. 5 equipos han dominado la compnetencia europea.

Últimos 10 ganadores Champions League

1. Chelsea: 2020-2021
2. Bayern Munich 2019-2020
3. Liverpool: 2018-2019
4. Real Madrid: 2017-2018
5. Real Madrid 2016-2017
6. Real Madrid: 2015-2016
7. Barcelona: 2014-2015
8. Real Madrid: 2013-2014
9. Bayern Munich: 2012-2013
10. Chelsea: 2011-2012

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