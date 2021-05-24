Los CAMPEONES de las ligas europeas más importantes este 2021 | FOTOS

Terminó el futbol de clubes en Europa, conoce qué equipos fueron los campeones en las ligas europeas más importantes en la temporada 2020-2021. ¿Ganó tu equipo favorito?

Campeones de las principales ligas de Europa

1. Manchester City

Premier League de Inglaterra.

Tercer título de liga en cuatro años.

2. Atlético de Madrid

La Liga en España.

Primer título de liga desde 2014 para este club.

3. Bayern Munich

Bundesliga de Alemania.

Noveno título consecutivo del equipo en su liga.

4. Inter de Milán

Serie A de Italia.

Acabaron con nueve años de dominio de la Juventus.

5. Lille OSC

Ligue One en Francia.

Primer título del club desde 2011, justo 10 años antes.

6. Sporting CP

Primeira Liga en Portugal.

Primer título en 19 años, el último fue en 2001-2002.

7. Ajax

Eredivisie de Países Bajos (Holanda)

Segundo título seguido, en la temporada 2019-2020 no hubo campeón.

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