Futbolista brasileño imita la celebración de Cristiano Ronaldo y termina lesionado

Al momento de entrar a una cancha de futbol, todas las personas sueñan con marcar un gol, pues es una de las cuestiones que más alegría les puede generar, también por eso muchos hacen celebraciones que se vuelven únicas y virales en las redes sociales.

Algunas de ellas, tratan de ser imitadas por otros jugadores, aunque en ocasiones las cosas no salen de la mejor forma y por copiar a las grandes estrellas del futbol, algunos llegan a terminar con una lesión que los aleja del terreno de juego por meses.

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Jugador imita a Cristiano Ronaldo y termina lesionado

Este es el caso de Kesley Jamerson, un jugador brasileño que vivió un momento que se hizo viral en las redes sociales, el futbolista forma parte del plantel del Gremio Prudente, pero hace unos meses, se volvió tendencia, al celebrar un gol en la Copa Paulista ante el Atlético Monte Azul.

El joven logró marcar un gol de penal, aunque de rebote, porque el portero había detenido el primer disparo, hasta ese momento todo era felicidad pura, pero las cosas se complicaron en la celebración las cosas se complicaron por completo.

Le atajaron el penal, marcó en el rebote, celebró a lo Cristiano Ronaldo y SE ROMPIÓ LA RODILLA en el festejo…



Insólito esto que pasó en Brasil. 😳🇧🇷pic.twitter.com/aNSIym2WZJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 16, 2026

El futbolista llegó a una zona de la cancha con la intención de hacer una celebración al estilo de Cristiano Ronaldo, donde brinca y hace su famoso grito que se ha vuelto viral en todo el mundo. Pero las cosas no salieron bien, ya que el joven brincó, pero en la caída su pierna no estaba bien apoyada y terminó con una lesión en la rodilla izquierda.

Luego de su complicado momento, el joven mandó un mensaje en redes sociales, donde agradece a todos por su apoyo y tomando de la mejor forma el complicado momento que vivió.

