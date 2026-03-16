¡ÚLTIMA HORA! CONFIRMAN que CRISTIANO RONALDO sí estaría en la convocatoria para el México vs Portugal

Cristiano Ronaldo sí estará en la reinauguración del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo cuando se enfrenten las Selecciones de México y Portugal, de acuerdo con información de medios árabes.

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Cristiano Ronaldo estará en el México vs Portugal

La prensa árabe señala que el Al Nassr ha recibido la convocatoria para que Cristiano Ronaldo se reporte con la Selección de Portugal para los amistosos de la Fecha FIFA de marzo que sostendrá el conjunto lusitano ante México y Estados Unidos el 28 de y 31 de marzo, respectivamente.

