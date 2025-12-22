Futbolista anunciaría su retiro tras el fallecimiento de su hermano mayor

Las grandes tragedias siempre están a la orden del día y ni los grandes futbolistas se salvan de estos golpes de la vida. Por ello, está trascendiendo en Alemania el caso del jugador de culto, Kevin Kampl. Medios en Alemania indican que la decisión del futbolista de 35 sería retirarse, entendiendo que pasa una grave crisis personal y familiar tras el fallecimiento de su hermano en octubre pasado.

¡IBA A SER EL GOL DE SU VIDA! | Nico Ibáñez se queda CERCA | Toluca vs Tigres| Final Vuelta

¿Cuándo se retiraría el futbolista de 35 años?

Tras el lamentable deceso del familiar de Kevin, el futbolista acordó con su club el ausentarse sin tiempo definido por razones personales. Eso le impidió continuar con la recién iniciada Bundesliga, donde en la actual temporada solamente tiene 3 partidos de participación. Ante eso, muchos se encuentran en la total incertidumbre, pues esto se encuentra en el terreno de los permisos especiales.

Y justamente los medios ya comenzaron a sacar conclusiones del caso, que hasta el momento se ha mantenido en total silencio. Según los reportes del sábado 20 de diciembre, Kevin Kampl habría decidido no continuar más con su carrera como futbolista. Ante eso, la duda es si esto sería de acto inmediato o al terminar la temporada 2025-26.

En ese sentido, el alemán tendría en la cabeza el retirarse anticipadamente, pues su contrato con Leipzig termina junto con la temporada 2025-26. Por ello, estas semanas serían claves para saber sobre su futuro, si es que no se anuncia algo desde el entorno del jugador, pues al momento son los medios e incluso los directivos de su equipo quienes ya hablaron.

¿Qué dijo la directiva del Leipzig tras lo ocurrido con su futbolista?

Desde un principio el club le dio todo el tiempo que necesitara a uno de sus futbolistas más importantes en la historia. Juntos ganaron dos Copas de Alemania y una Supercopa de dicha liga. Por eso en las últimas horas Marcel Schäfer (director deportivo) fue quien tuvo que salir a expresar su preocupación por los reportes de diarios como Bild, que aseguraban algo que el jugador no ha decidido. Y simplemente se limitó a decir que están en constante comunicación con su jugador, intercambiando información que no van a publicar ante los medios.