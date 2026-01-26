Futbolista fue al extranjero y triunfó sin entender ni una sola palabra de su entrenador

Llegar a la máxima exigencia requiere de distintos tipos de sacrificio. Inclusive, aunque a muchos no les agrade, necesita de distintos grados de preparación. Pero aún así muchos nunca logran adaptarse o en un principio les cuesta demasiado. Ante eso, la historia de Kleberson llegando al extranjero es de las más anecdóticas de los últimos tiempos. Esto confesó el lateral brasileño.

¿Por qué Kleberson confesó que no entender a su entrenador le ayudó en el extranjero?

Tras coronarse como monarca mundial en 2002, el lateral llegó al fantástico equipo de Sir Alex Ferguson. El Manchester United plagado de figuras como la de su capitán Roy Keane podía doblegar a cualquiera. Sin embargo, el brasileño confesó que él no sabía nada de inglés… y eso le permitió librar las primeras batallas con sus autoridades en el plantel.

En una entrevista cedida para FourFourTwo, el ex futbolista confesó que las primeras veces que Ferguson y Keane lo confrontaron con sus ya conocidos métodos… él no entendió absolutamente nada. “Mi falta de inglés me salvó de los gritos de ambos. A veces, veía a mis compañeros mirándome después de que Ferguson me gritara, pero yo no entendía nada”.

Por ello, se enfrentó al propio capitán en una oportunidad, donde el sudamericano recibió los regaños de Roy, pero él solamente contestó que venía de ser campeón de la Copa Mundial de la FIFA. Ante eso, el irlandés quedó estupefacto, pues no tenía lógica la actitud de su nuevo compañero.

¿Cuánto tiempo duró Kleberson en el extranjero?

Tomando en cuenta que Kleberson fichó directamente del Athletico Paranaense, se entiende que el reto del Manchester United era muy grande. Por eso, tras dos años en la institución inglesa, completó 1927 minutos con 30 partidos, mismos en los que marcó dos goles y dio seis asistencias. Incluso, algunos le recuerdan, porque fue el fichaje que acompañó la contratación de Cristiano Ronaldo a los Red Devils… lejos de por lo que aportó en la institución.

Kleberson declaró que para él fue una gran enseñanza, pero fue breve su periodo en Europa, marcado por la intransigencia. Ya en 2008 volvió a Brasil para terminar su carrera hasta el pasado 2017, esto con algunos pasos en clubes de los Estados Unidos.