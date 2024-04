Leyenda de la Premier League criticó a Erling Haaland

Después del empate sin goles en la fecha 29 de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, Roy Keane, ex jugador del Manchester United y leyenda del futbol inglés criticó fuertemente a Erling Haaland por el desempeño en uno de los partidos más importantes de la temporada en la pelea por el título de la liga.

“El nivel de su juego en general es muy pobre. En términos de goles, es el mejor del mundo, pero su juego general es muy pobre. Es casi como un jugador de League Two (cuarta división profesional del fútbol inglés)”, mencionó el ex jugador irlandés.

Los números de Haaland en la temporada

En su segunda temporada con el City, Haaland está lejos de mostrar los mismos números que en su primer año en Inglaterra, después de 35 partidos suma 29 goles, sin embargo, la campaña pasada marcó 52 en 53 partidos, a pesar de eso se mantiene como el líder de goleo de la liga inglesa con 18 anotaciones.

El City dejó ir la oportunidad de superar al Arsenal en la tabla en su visita al Etihad Stadium, después de 90 minutos ninguno de los equipos pudo anotar y con la victoria del Liverpool frente al Brighton quedó como líder en solitario con 67 puntos, dos más que el Arsenal y tres más que el City.

La historia de Keane con los Haaland

Está no es la primera vez que el irlandés critica al jugador Noruego, hace un par de meses aseguró que él y Pep Guardiola solo “Hacen teatro”, y es que la historia del ex jugador del United va desde muchos años atrás con el padre de Erling, quien le provocó una rotura de ligamentos a Keane cuando jugaba para el Leeds United.

En 1981 y solo 4 años después de la lesión de Keane, volvieron a verse las caras en un derbi de Manchester, el padre de Haaland como capitán Del City y Roy defendiendo al United, ahí el irlandés tomó su venganza al provocar una de las peores lesiones que se han visto en la Premier League, incluso después de la jugada el mediocampista no tuvo remordimiento sobre su rival.

“Había esperado mucho tiempo. Le golpeé muy duro. El balón estaba allí, creo: ‘Toma esto. Y no vuelvas a mirarme burlándote de falsas lesiones. Y que no se pare nunca más sobre mí con desprecio hablando de lesiones falsas. Incluso en el vestuario después, yo no tenía remordimientos. Él me pegó a mí una y mi actitud es ojo por ojo”, señaló Keane.

Esa lesión provocó el retiro del padre de Haaland a los 30 años y tal parece que ese episodio aún es factor para el hoy comentarista irlandés.

