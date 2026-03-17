¡No va! El futbolista mexicano que es BORRADO de la lista a 3 meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sueño de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez se ve más lejos para Alejandro Zendejas. El extremo del Club América no fue citado por el director técnico Mauricio Pochettino para la siguiente fecha FIFA, en la cual el cuadro de las barras y las estrellas se verá las caras con Bélgica y Portugal.

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El estratega argentino no citó al méxico-americano de las Águilas a pesar de que ya regresó a la actividad y fue titular en el partido de la jornada 11 ante los Cañoneros de Mazatlán. Desde la llegada de 'Poche' al banquillo norteamericano, Zendejas ha visto reducido su tiempo en selección nacional y parece que su perfil no es del agrado del ex director técnico del Paris Saint Germain.

Doble nacionalidad

El nacido el 7 de febrero de 1998 en Ciudad Juárez, Chihuahua se decantó por defender la camiseta de los Estados Unidos a pesar de tener también la oportunidad de portar la playera de México. De hecho, hace unos años cuando dio a conocer su postura en cuanto a su futuro en combinado nacional, se hizo un escándalo por perder a un futbolista de las características de Zendejas en Selección Mexicana.

A pesar de que la lista que salió hoy por parte de Estados Unidos no es la definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, sería muy similar a lo que convoque el técnico argentino para la justa mundialista. Ejemplos de ello son las presencias de Antonee Robinson del Fulham, Joe Scully de Borussia Monchengladbach, Johny Cardoso del Atlético de Madrid o Christian Pulisic del AC Milan, futbolistas que no radican en el balompié de los Estados Unidos.