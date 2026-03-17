Este es el sueldo que cobraría Javier Gandolfi en la Liga BBVA MX: ya tendría previsto llegar

Mientras que se habla de que un entrenador de la Liga BBVA MX está en carpeta de un equipo de Sudamérica, Javier Gandolfi llegaría desde esa parte del continente para dirigir en el futbol mexicano en este Clausura 2026. Todos los caminos apuntan a que el ex futbolista de Xolos de Tijuana sería entrenador del Club León y tendría un sueldo de primer nivel.

El banquillo del Club León no ha tardado en encontrar un nuevo dueño tras la inesperada salida de Ignacio Ambriz. La directiva esmeralda ha movido sus piezas con velocidad y, a falta de un comunicado oficial, Javier Gandolfi será la leyenda de la Liga BBVA MX que dirigirá a “La Fiera” para lo que resta del Torneo Clausura 2026. Y tendría un salario alto.

atlante vs cholos|ROBERTO FERNANDEZ/MEXSPORT

El gran salario que tendría Javier Gandolfi en Club León

El estratega argentino llegará al Bajío con la misión de rescatar un torneo que se muy duro tras la última derrota en la Jornada 11. Según reportes del periodista César Luis Merlo, el acuerdo está cerrado: Gandolfi firmará un contrato que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2026. Reportes indican que Gandolfi ganará cerca de 40 millones de pesos anuales.

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Esta cifra no es casualidad, pues representa una continuidad en la escala salarial que manejaba el club, ya que es el monto aproximado que percibía Ignacio Ambriz durante su estadía en este equipo.

Transición en el banquillo durante la Jornada 12 del Clausura 2026

Aunque el viaje de Gandolfi a León es inminente para la firma del contrato, el argentino no estará presente para el duelo pendiente de este miércoles 18 de marzo. Para el compromiso frente a las Chivas de Guadalajara, será Alejandro Corona quien asuma el interinato, buscando tranquilidad hasta la llegada del ex DT de Atlético Nacional de Medellín.

En su último equipo (Atlético Nacional), Gandolfi trataba de ser protagonista con balón (posesiones largas). Sin posesión la línea defensiva era alta y sus recuperaciones rápidas. Versátil para atacar, ya sea posicionalmente o transiciones rápidas. Su efectividad en los últimos 3… https://t.co/fBV4Z4Nt3Q pic.twitter.com/5ve09NE8GT — Statiskicks (@statiskicks) March 17, 2026

Los números de Javier Gandolfi

El nuevo técnico de León llega con una trayectoria interesante en equipos de alta exigencia. Estas son sus estadísticas más recientes, según datos de Transfermarkt: