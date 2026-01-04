Futbolista está sumamente grave tras formar parte del mega incendio en Suiza

Recién iniciaba el 2026 y una noticia sacudió al mundo entero por un incendio provocado por explosiones que formaban parte de la fiesta de Año Nuevo. Se confirmaron más de 100 heridos y cerca de 50 personas fallecidas por este accidente. Ante eso, se reportó que uno de los jugadores del Metz de Francia formó parte de los heridos de gravedad. Este es el estado de salud del futbolista Tahirys Dos Santos.

¿Cómo se encuentra el futbolista, Tahirys Dos Santos?

En la fiesta de despedida del 2025 en un lugar de una zona bastante exclusiva de Suiza se vivió uno de los accidentes más recordados recientemente. Unos explosivos que parecían fuegos artificiales provocaron que un bar en una estación de esquí se incendiara con todos los invitados dentro del sitio. Aunque los cuerpos de emergencia acudieron al sitio, no se evitó la tragedia.

Con dicha situación se confirmaron al menos 40 personas muertas y el club Metz indicó que uno de sus futbolistas Sub-19 estaba en ese evento. Los primeros reportes dijeron que su estado de salud estaba severamente comprometido y que había sido trasladado a Alemania para recibir las atenciones debidas.

La crónica oficial de lo ocurrido con el futbolista juvenil indica que él se encontraba en el primer piso del bar y que logró salir, sin embargo al ver que su novia se quedó adentró, regresó por ella. Esto le provocó quemaduras en el 30% de su cuerpo y su agente indicó que la situación sigue siendo crítica, aunque con ciertos aspectos positivos.

¿Este futbolista sobrevivirá tras el incendio en Suiza?

En palabras de su agente, Christophe Hutteau, la situación es grave pues aunque se indicó que está consciente e incluso puede hablar… los siguientes días son claves. “Sufrió quemaduras en la nuca y en gran parte del cuerpo. Tendremos que esperar cuatro o cinco días para saber más, ya que, en el caso de las víctimas de quemaduras, los primeros días son cruciales en cuanto a infecciones y sobreinfecciones”.