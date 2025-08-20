¡Insólito! Equipo de futbolistas mexicanos ‘desaparece’

Complicada situación que vive el arquero mexicano Gibran Lajud y el delantero Erick Torres en su carrera como profesional. El ex guardameta de Santos Laguna no pudo seguir en la Liga MX y probó suerte en suelo centroamericano; específicamente en Costa Rica. Lamentablemente para la causa de ambos, la Asociación Deportiva Guanacasteca, equipo que había contratado a los mexicanos fue desafiliado de la Primera División de aquel país por problemas administrativos.

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informó que se le había revocado dicho permiso a la AD Guanacasteca y de hecho, este equipo era el que iba a abrir las acciones en Costa Rica con su partido ante AS San Carlos, pero no se llevó a cabo por los problemas extracancha que tiene el cuadro de Guanacasteca. Por si fuera poco, también era uno de los representantes de Costa Rica en la Copa Centroamericana.

Te puede interesar: Nicolás Larcamón sobre Gonzalo Piovi: “El deseo de todos es que se quede”

Sus partidos ya no aparecen

El club tico ya no aparece en el registro de la liga y si buscas en internet sus próximos partidos, no aparece nada de información. Además, el portal Transfermarkt no tiene información de su plantilla y solo detalla sus bajas como la de Lajud que se convirtió en agente libre. En el caso de Erick Torres, el ex delantero de las Chivas había cumplido su sanción por dopaje y tenía apalabrada su regreso a la Guanacasteca para este semestre, el cual no será posible llevar a cabo.

Ahora, tanto el ‘Cubo’ como el guardameta mexicano explorarán sus opciones en un mercado de transferencias veraniego que ya casi ve su final. En cuanto a edad, Lajud cuenta con 31 años, mientras que, el ariete es un año mayor por lo que podrían estar en la agenda de algún equipo centroamericano, de Liga de Expansión o en el mejor de los casos; uno de la Liga BBVA MX.