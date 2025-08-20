Nicolás Larcamón sobre Gonzalo Piovi: “El deseo de todos es que se quede”

La Máquina de Cruz Azul está muy cerca de despedirse de uno de sus futbolistas más importantes. Gonzalo Piovi está a nada de convertirse en jugador del Inter de Miami de la MLS y dejar a Cruz Azul luego de algunos torneos consolidado en el equipo celeste.

Tras la victoria frente a Santos Laguna, el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón confesó lo difícil que será la salida de Piovi, una salida que no tenían prevista en la Noria.

“No hace falta que diga el impacto negativo que pueda tener para nosotros. Su salida representaría perder mucho, no teníamos prevista esta salida, nunca fue parte de nuestra planeación. Por el contrario, el deseo de todos es que se quede por un buen tiempo”, puntualizó Larcamón.

En Cruz Azul ya piensan en el reemplazo de Piovi

Por otro lado el entrenador de Cruz Azul aseguró que tras la inesperada salida del defensor sudamericano buscarán un remplazo.

“El mercado no teníamos prevista esta salida, no fue parte de nuestra planeación, el deseo es que Gonza (Piovi) se quede un buen tiempo, los mercados y la dinámica pueden presentarse y si se llegara a dar espero sea la última salida y con el deseo ocupandonos en encontrar que esa salida en caso que se concrete encontrar una solución sino inmediata, competitiva”, finalizó Larcamón.

