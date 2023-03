David Medrano confirma el futuro de Andrés Lillini en Necaxa

El futuro de Andrés Lillini pende de un hilo. El exentrenador de los Pumas, no ha tenido el semestre que hubiera esperado en su primera oportunidad como estratega fuera de la cantera, con los Rayos del Necaxa, y su continuidad para el siguiente torneo podría estar en duda.

Actualmente, el conjunto de Aguascalientes marcha en la decimosexta posición de la Tabla General, con apenas ocho unidades, gracias a un par de victorias, dos empates y seis derrotas. Su último triunfo fue el 15 de febrero, contra Pumas, por pizarra de 3-1, en la Jornada 17 del Clausura 2023. Desde entonces suman dos descalabros y una igualada.

David Medrano confirma el futuro de Lillini en Necaxa

A pesar de los que los resultados no son los esperados, la directiva de los Rayos no tiene nigún Plan B y esperarán a que el estratega termine el torneo; además de que se confirmó que la directiva de Aguascalientes no ha recibio información oficial de que la Selección Mexicana quiera a Lillini para la Sub 23.

“El plan es terminar el torneo local con el entrenador argentino. La directiva de Necaxa no tiene ninguna información oficial sobre la posiblidad de que Andrés Lillini se convierta en entrenador de la Selección Sub23", dijo Medrano.

El resto del calendario del Necaxa en el Clausura 2023

Necaxa sueña con meterse al menos al Repechaje, y aunque parece complicado, no sería una tarea imposible, pues solo están a dos puntos de la zona de repesca, el tema es el calendario que les queda, pues primero tienen dos visitas: a la frontera contra el FC Juárez y frente a Mazatlán en el puerto.

En la Jornada 13 regresan a casa para jugar contra Santos; luego volven a salir e irán a Guadalajara ante Chivas; y les quedan Puebla, Atlas, para cerrar el Clausura 2023 contra Toluca en el Estado de México.