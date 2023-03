César Montes “Siempre es bonito que otros equipos se interesen”

Son apenas dos meses los que lleva César Montes en la Liga Española y sus actuaciones lo han convertido en titular en el Espanyol de Barcelona, club que recién ascendió al máximo circuito y que marcha como décimo tercero en la clasificación.

El mexicano ha dado mucho de que hablar, inclusive varios reportes indican que equipos de Inglaterra están interesados en él por lo que en entrevista exclusiva paraAzteca Deportes, ‘El Cachorro’ habló del tema.

“Siempre es bonito no que hablen bien de uno, que otros equipos se interesen y la verdad eso habla que voy por buen camino que tengo buenas actuaciones dentro del equipo y espero seguir por ese camino y que sigan hablando de esa manera de mi. “

César Montes, en la cúspide de su carrera

César Montes firmó con el Espanyol un contrato hasta el 2028 a cambio de 8 millones de euros. A sus 26 años reconoció que vive uno de los mejores momentos de su carrera y que su llegada al viejo continente fue en el momento preciso.

“Lo importante es sumar minutos y estar en el cuadro titular que eso te da confianza enorme para el siguiente partido y entrenamiento. Me vine en el momento justo cuando dios quiso. Si tenía otras oportunidades de ir a otros equipos anteriormente y por algo no se daban las cosas yo soy muy creyente de porque si porque no se dan las cosas y ahora estoy aquí representando al Espanyol”

Con una experiencia de 265 partidos en la Liga MX con los Rayados de Monterrey, le dio las bases para tener una buena adaptación al futbol español.

“La verdad es que gracias a ellos (compañeros y club) ha sido mucho más fácil porque me recibieron de gran manera y a la hora de trabajar no tuve que cambiar mucho, porque en México me prepare muy bien tanto física y mentalmente para que no me costara tanto la adaptación. Muy muy contento, La verdad es que estoy feliz y disfrutando del momento”