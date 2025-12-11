¿Qué viene para Chicharito Hernández? Este sería el FUTURO del exdelantero tras Chivas

La salida de Javier 'Chicharito' Hernández de Chivas abrió un capítulo lleno de preguntas sobre el rumbo del delantero mexicano. A sus 36 años, y tras una segunda etapa marcada por lesiones y poca continuidad, la incógnita es clara: ¿qué viene en el futuro de 'Chicharito' ahora que dejó al Rebaño?

Aunque el retiro no está confirmado, los escenarios que se abren para el máximo goleador de la Selección Mexicana muestran un abanico tan emocional como estratégico. La carrera de 'Chicharito' está en la recta final, pero todavía hay caminos que podrían extender su legado un poco más.

MLS y Europa, caminos abiertos para extender su carrera

Uno de los destinos más lógicos para el futuro de 'Chicharito' es la MLS, una liga donde ya triunfó y donde su nombre sigue teniendo un peso comercial importante. Su paso por el LA Galaxy dejó buenas cifras y una conexión natural con el público latino en Estados Unidos. Para un jugador que todavía busca estabilidad y minutos, este regreso podría ser su mejor opción.

Otro camino que ha tomado fuerza es la posibilidad de emigrar a la Segunda División de Inglaterra (Championship). Aunque no es una liga de lujo, tiene un valor personal enorme: le permitiría estar más cerca de sus hijos, quienes viven en Europa. En la etapa final de su carrera, ese factor pesa tanto como un contrato atractivo.

Los rumores sobre clubes específicos no han sido confirmados, pero su nombre sigue generando interés gracias a su experiencia, disciplina y valor mediático.

Lo que dejó su segunda etapa en Chivas

Su adiós a Chivas era casi inevitable. Las expectativas eran enormes y el impacto futbolístico fue limitado. Las lesiones, la poca actividad, los cuestionamientos extracancha y el desgaste mediático hicieron que su regreso no fuera el cuento de hadas que los aficionados imaginaron.

'Chicharito' nunca pudo ser el líder ofensivo que la directiva esperaba, y su falta de regularidad terminó por cortar una historia que arrancó con emoción, pero que acabó entre dudas y frustraciones.

Ahora, tras cerrar este capítulo, el delantero mira hacia adelante con madurez. Él mismo ha dicho que quiere seguir jugando, pero también que su bienestar personal es prioridad.