El futuro de Nacho Rivero ¿dentro o fuera de Cruz Azul?

Tras la eliminación de la Máquina de Cruz Azul en la Copa Intercontinental a manos del Flamengo de Brasil, en Cruz Azul ya alistan lo que será el próximo año con el Clausura 2026, Apertura 2026 y la Liga de Campeones de la Concacaf, en la Noria ya comienzan a planear la siguiente campaña y una de sus prioridades sería la renovación de su capitán y su referente Ignacio Rivero que termina contrato en 2026.

El mediocampista uruguayo Ignacio Rivero ha sido una pieza clave en el equipo de Cruz Azul en los últimos años. Sin embargo, su futuro en el club ha generado incertidumbre entre los aficionados.

Nacho quiere seguir en Cruz Azul

Hace poco en una entrevista reciente, Rivero expresó su deseo de retirarse en Cruz Azul, afirmando que "mi intención es retirarme en Cruz Azul. Ahora me queda un poco de contrato, pero después eso se verá con el tiempo". Esta declaración sugiere que el jugador tiene un fuerte vínculo con el club y podría considerar quedarse en el futuro; Sin embargo, la directiva de Cruz Azul parece tener otros planes.

Es importante destacar que Rivero tiene contrato vigente con Cruz Azul hasta diciembre de 2026. Esto significa que, si bien el jugador podría estar considerando una salida, su contrato le da cierta estabilidad en el club.

¿Habrá acuerdo por una continuidad?

La directiva de Cruz Azul ha expresado su interés en que Rivero se retire en el club y posteriormente se integre a la estructura directiva o técnica del equipo. Esto sugiere que el club valora la experiencia y el liderazgo de Ignacio, y están dispuesto a ofrecerle un papel importante en el futuro.

Aunque hay rumores de una posible salida de Rivero, lo cierto es que el jugador ha expresado su deseo de quedarse en el club. La directiva de Cruz Azul tendrá que evaluar las opciones y decidir si renueva su contrato o lo deja ir. Lo que está claro es que Rivero es un jugador importante para el equipo y su salida sería un golpe significativo para la plantilla.

