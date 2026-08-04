Gabriel Milito rompió este récord con Chivas previo a la Leagues Cup

Las Chivas parece que por fin encontraron un técnico que les permite soñar en cosas grandes. El equipo ha sufrido para encontrar un proyecto desde el banquillo y Gabriel Milito llegó para establecer un sistema y convertirse en el DT con más partidos desde lo hecho por el Pelado Almeyda. Así luce el panorama para la institución rojiblanca.

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¿Cuál es el récord que Gabriel Milito acaba de romper con Chivas?

De entrada, el técnico argentino repetirá como técnico del Guadalajara en la Leagues Cup, lo cual habla de su estadía confirmada como estratega de la institución. Y tras dirigir al equipo contra el Puebla, Gabriel Milito se convirtió en el DT con más encuentros dirigidos desde la era de Matías Almeyda. El profesor argentino logró ya 46 duelos, mismos que aumentarán en próximos días.

Milito fichó con Chivas en mayo de 2025, por lo que recién inicia su segundo año encargado del Rebaño… a diferencia de Matías, que estuvo desde 2015 hasta 2018. Sin embargo, los registros que rompió el ex Estudiantes de La Plata fueron los de Víctor Manuel Vucetick y Veljko Paunovich, dirigiendo 45 duelos cada uno.

Así, la preocupación que comienza a rondar en la cabeza de muchos de los aficionados es lo que sucederá en los próximos meses. Como se indicó, Gabriel Milito se encuentra en su segundo año de contrato, mismo que sería el último de su actual acuerdo. Por ello algunos piden que ya se anuncie una extensión de vínculo con un estratega que devolvió al chiverío a los grandes planos.

¿Cómo le ha ido a Gabriel Milito en Leagues Cup?

En general Chivas ha tenido presentaciones para el olvido en la Leagues Cup desde su cambio de formato desde 2023.