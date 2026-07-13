Chivas ya lo habría renovado; ¿cuándo acaba el contrato de Gabriel Milito?

El Guadalajara ya contrató futbolistas importantes, los seleccionados nacionales reportaron con el equipo y así se encamina el segundo año de Gabriel Milito con la institución. Ante eso, muchos esperan con ansias que se anuncie alguna renovación de contrato, recordando que el estratega argentino firmó por dos años. Esto se sabe de la relación entre directiva y cuerpo técnico.

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¿Gabriel Milito renovará con Chivas?

En la actualidad es obvio que la afición siente cariño y apoya con todo a sus futbolistas tras dos torneos muy buenos al mando del profe Milito, pero algunos incluso ven con más amor o relevancia dentro del proyecto al propio estratega. Y eso no es gratis, pues el equipo realmente ha jugado bien y se queda la espinita del “qué hubiera pasado” con todos sus seleccionados nacionales disponibles en la última liguilla.

En ese sentido, se indica que Gabriel Milito está contento en el club y que no sería extraño ver que en los próximos meses se anuncie la renovación de contrato. Y es que el estratega no ha tenido proyectos largos en su carrera, salvo el proceso que tuvo de dos años que concretó con Argentinos Juniors, entre el 2021 y el 2023, espacio donde dirigió 135 partidos.

Por eso, tal vez es lo que necesiten ambos lados. El profesor argentino requiere de un proyecto donde parece que le han dado la totalidad del control para llevar a buen puerto el futbol del equipo. Mientras que ante procesos fallidos en ámbitos directivos y de estrategas en específico, Chivas quiere a Gabriel Milito por al menos dos años más.

¿Gabriel Milito espera más refuerzos para el Apertura 2026?

A menos de que suceda algo extraño en compras de último momento, el Guadalajara se manifiesta listo para jugar el semestre final del 2026. Aunque sí se ha reportado que en caso de concretarse salidas de sus seleccionados nacionales - de los que se presumían ofertas europeas - las Chivas sí se moverían para traerle futbolistas a Gabriel Milito en un torneo donde la afición espera cosas grandes tras lo visto recientemente con el equipo.