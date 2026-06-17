Gabriel Milito: el XI con el que arrancaría el Apertura 2026 sin seleccionados

El Club Deportivo Guadalajara es uno de los equipos que más ilusión genera alrededor del entorno de la Liga BBVA MX. Entendiendo que algunos jugadores probablemente no lleguen en condiciones óptimas para iniciar el torneo (los seleccionados nacionales), así se vería el cuadro de Gabriel Milito sin futbolistas que no harán pretemporada con el club.

¡Invasión colombiana en el Ángel de la Independencia! CDMX se pinta de amarillo en una fiesta inolvidable

¿Cómo alineará Gabriel Milito en la jornada 1 del Apertura 2026?

El conjunto rojiblanco se tomó en serio las expectativas de los aficionados y cerró a dos de los mejores mediocampistas de los últimos torneos. Aún sin saber qué pasará con algunos de sus referentes de esa zona y sabiendo que los seleccionados nacionales seguramente no lleguen en el ritmo que le gustaría a su DT, Gabriel Milito armaría este plantel.

Pensando en el esquema que se planteó el torneo pasado, Óscar Whalley iría al arco; en defensa estarían Diego Campillo, Dani Aguirre, José Castillo, Richard Ledezma y Bryan González; en el medio campo estarían Fernando González, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Jordan Carrillo; para que en la delantera inicie solo Ángel Sepúlveda.

Uno de los problemas que los aficionados del Guadalajara ven es el “exceso” de mediocampistas que el equipo tiene. Ante eso, quedaría fuera Omar Govea y eso sin contar Hugo Camberos o gente de más arriba como Ricardo Marín. Y este "problema" se intensificará cuando regresen los hombres que están en selección nacional, ya que el torneo esté avanzado.

¿Qué jugadores saldrán de Chivas?

De manera oficial o medianamente oficial se confirmó la salida de Yael Padilla, que como parte del movimiento de Kevin Castañeda, el joven irá a Xolos de Tijuana. Por su parte, Diego Ochoa concretó un nuevo préstamo pero ahora a Necaxa. Y el otro ya confirmado es Érick Montiel, arquero de 22 años que fichó por el Cancún de la Liga de Expansión.

Mientras que en rumores, se indica que Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias ya están transferibles, pero tienen salarios muy altos que otros clubes no pueden o no quieren pagar. Y el asunto más mediático es el de Brian Gutiérrez, quien se indicó podría traer oferta europea a las mesas del Rebaño Sagrado en próximos días.