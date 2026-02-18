ÚLTIMA HORA: El refuerzo CLAVE que tendrá Cruz Azul para la Jornada 7 del Clausura 2026

El conjunto de Cruz Azul tendrá un refuerzo clave en el plantel para la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, fecha en la que se enfrenta al líder del torneo, Chivas.

¡Ya inició la venta general para el encuentro ante Chivas!



¡Nos vemos el sábado en el Cuauhtémoc!



🎟️ https://t.co/sozsBWcRUf pic.twitter.com/RMVk8dOdDl — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 18, 2026

Nicolás Larcamón volverá a contar con Gabriel 'Toro' Fernández al cumplir con su sanción de dos juegos suspendido lo dejó fuera de las convocatorias para la Jornada 5 y 6 del Clausura 2026.

El regreso del 'Toro' Fernández será clave para la Máquina que se enfrentará ante Chivas, un juego que promete muchas emociones ya que se ven las caras el segundo lugar de la tabla ante el primer lugar que llega invicto y con seis victorias de forma consecutiva.

¿Quién será el títular Gabriel 'Toro' Fernández o Nicolás Ibáñez?

Uno de los graves problemas que tendrá Nicolás Larcamón será decidir que futbolista será el títular para el juego de Cruz Azul vs Chivas.

Gabriel 'Toro' Fernández venía siendo el titular del equipo, pero con la llegada de Nicolás Ibáñez se abre el debate de quién será el elegido por el entrenador.

Si bien, Fernández logra aportarle al equipo reteniendo bien el balón, marcando goles y asistiendo, no ha tenido una racha goleadora en lo que va del Clausura 2026 pues su último gol fue en la Jornada 2 cuando le marcó al Atlas, por lo que lleva cuatro juegos sin anotar (contando los juegos de Concachampions).

Por otra parte, Nicolás Ibáñez llega encendido luego de convertirse en refuerzo del equipo. En sus dos primeros juegos con la Máquina, logró marcar gol.

¡Qué partido en el Cuauhtémoc y nos quedamos con los tres puntos! 🔥



Intensa jornada 6 que resolvimos con el trabajo fuerte de todo el equipo.



Azules, disfruten de "El Color es AZUL" del partido ante Tigres. 🎥 pic.twitter.com/PhTlzhLMN0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 18, 2026

Larcamón tendrá que analizar a que futbolista prefiere darle minutos de titular tomando en cuenta su parado tactico que ha manejado en los últimos encuentros en los que juega con un solo delantero centro. Aunque, en el juego de Concachampions, los dos futbolistas tuvieron minutos en el terreno de juego, por lo que podría optar por jugar con dos puntas.