Galería: Así se vivió el triunfo de Senegal ante Ecuador

La Copa del Mundo de Qatar 2022 no deja de sorprendernos y en un inesperado giro, la Selección de Senegal sobtuvo su clasificación a los octavos de final tras imponerse en un dramático partidos al representativo de Ecuador sobre la cancha del Estadio Internacional Khalifa.

Los Leones de la Teranga están a la espera de conocer su rival en la siguiente ronda que saldría del Grupo B.

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Con este resultado, la escuadra africana llegó a 6 puntos con dos victorias seguidas ante Qatar y ahora contra Ecuador para colocarse como segundo del Grupo A por detrás de los países bajos.

Cabe mencionar que el director técnico al mano del conjunto senegalés, Aliou Cissé, fue parte de la primera selección de dicho país que logró la clasificación a un mundial en Corea-Japón 2002.

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