GALERÍA: Así se vivió el triunfo de Países Bajos ante Senegal

En el partido que cierra la actividad del Grupo A en la primera fecha, la Selección de Senegal perdió 0-2 contra Países Bajos. Un partido que tuvo los mejores momentos en la tribuna, pues en el terreno de juego se vio un partido muy trabado.

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El momento de los goles

El gol que abrió la puerta al triunfo de Países Bajos lo anotó en el minuto 84 Cody Gakpo, tras un gran pase filtrado de Frenkie de Jong y una pésima salida del portero Mendy.

En el tiempo agregado, Senegal se fue con todo al frente y en un descuido Davy Klaasen marcó el segundo gol que aseguró los primeros tres puntos y el primer lugar del Grupo A.

El Grupo A queda con Países Bajos en primer lugar, Ecuador en segundo, Senegal en tercero y Qatar en cuarto.

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