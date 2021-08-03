FOTOS: México pierde en penales ante Brasil

Jorge Martinez/MEXSPORT | during the game Mexico vs Brazil, Corresponding to the Mens Football Semfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Ibaraki Kashima Stadium, on August 3, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Brasil, Correspondiente a Semifinales del Futbol masculino en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Ibaraki Kashima, el 03 de Agosto de 2021.

México pierde el sueño por alcanzar la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, tras caer en Semifinales ante la Selección de Brasil la madrugada de este martes.

México tenía una cita para pasar a la historia con la segunda Final disputada en la historia en unos Juegos Olímpicos, y además porque aseguraría medalla para la delegación azteca en caso de llegar al partido definitivo.

Pero tras 90 minutos, unos tiempos extras faltos de intensidad y una tanda de penales que no le favoreció, cayó ante los sudamericanos que estarán en la Final de Tokyo 2020.

Las acciones del partido México vs Brasil

En el encuentro, Brasil dominó gran parte del mismo, teniendo ocasiones de gol y hasta un penal que finalmente fue anulado por el VAR.

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Los dirigidos por Jaime Lozano se toparon ante un Brasil dinámico, estando muy lejos de poder hacer algo similar a lo realizado el sábado pasado ante Corea.

|Reuters

Semifinal de Juegos Olímpicos se define en penales

La Semifinal entre Brasil y México no tuvo goles en el tiempo regular ni en los tiempos extras, lo que llevó el compromiso hasta penales.

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En la tanda, Aguirre y Vásquez fallaron, lo que puso contra las cuerdas a México, pues la escuadra sudamericana marcó con Alves, Martinelli, Guimaraes y Reiner.

Fue con el disparo de Reiner, el cuarto de Brasil, que los penales terminaron y celebraron esta nueva conquista internacional.

during the game Mexico vs Brazil, Corresponding to the Mens Football Semfinals at the Tokyo 2020 Olympic Games, at Ibaraki Kashima Stadium, on August 3, 2021. <br><br> durante el partido Mexico vs Brasil, Correspondiente a Semifinales del Futbol masculino en los Juegos Olimpicos de Tokio 2020, en el Estadio Ibaraki Kashima, el 03 de Agosto de 2021.|Jorge Martinez/MEXSPORT

México luchará por el tercer lugar en Tokyo

La escuadra azteca se enfrentará ante el perdedor de la otra Semifinal, en la que se enfrenta Japón ante España.

El duelo por el bronce se celebrará la madrugada del viernes a las 6:00 AM.