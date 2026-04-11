Gallo Estrada vs Nasukawa: Ver EN VIVO y GRATIS la pelea HOY sábado 11 de abril; resultado online

Juan Francisco Estrada buscará silenciar Tokio y derrotar a Nasukawa en su propia casa. El famoso 'Gallo' vuelve al cuadrílatero en busca de una buena exhibición y avanzar en la eliminatoria Gallo del Consejo Mundial del Boxeo CMB. A pesar de tener más experiencia, el mexicano no parte como favorito ante el asiático ya que Nasukawa tiene amplio recorrido en el kickboxing y además ya enfrentó a la sensación japonesa; Takuma Inoue.

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La pelea de Estada vs Nasukawa, la podrás ver este sábado 11 de abril a las 11:00 PM, por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con la narración y comentarios del mejor equipo.